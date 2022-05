Doppio tamponamento in poche ore, nel primo coinvolti tre veicoli: feriti e disagi al traffico

MONSANO - Doppio tamponamento oggi pomeriggio in via Marche e nei pressi del Toys Center. Il primo è avvenuto all'altezza di Agri88, intorno le 14. Per cause in corso di accertamento, tre veicoli si sono scontrati tra loro. A rimanere ferita una persona che lamentava dolori al collo ed alla testa. Per lei è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi. A prenderla in cura gli operatori della Croce Verde di Jesi.

Il secondo tamponamento invece è avvenuto poco dopo le 18 in prossimità del Toys Center. Anche in questo caso ad intervenire sono stati gli operatori della Croce Verde di Jesi. Ferita una donna di 46 anni che è stata trasportata in ospedale per degli accertamenti. Per fortuna sta bene. Sul posto anche polizia locale carabinieri.