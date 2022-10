Si ferma ad osservare un incidente, arriva un'altra macchina e lo travolge in pieno

MONSANO - Si ferma ad osservare i soccorsi a seguito di un incidente avvenuto poco prima, arriva un'altra auto e lo travolge in pieno. Paura questa mattina, intorno le 11.30, in via Santa Maria.

Secondo una prima ricostruzione un'auto su cui viaggiava una donna si è ribaltata lungo una curva, finendo la sua marcia sulla corsia opposta e rimanendo incastrata all'interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Verde di Jesi e l'automedica del 118. Durante i soccorsi un passante si è fermato ad assistere alle cure dei sanitari e, qualche minuto dopo, è stato travolto da un secondo veicolo che non l'ha visto e l'ha tranciato. L'uomo è stato sbalzato sull'asfalto e per lui è stato necessario l'intervento di una seconda ambulanza questa volta della Croce Gialla di Morro d'Alba che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice di media gravità. Stesso codice anche per la donna rimasta vittima del primo incidente: anche lei è stata trasportata al nosocomio jesino per degli accertamenti. Sul posto, oltre al 118, anche la polizia locale, i carabinieri ed i vigili del fuoco.