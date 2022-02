L'auto svolta e travolge un monopattino, 48enne sbalzato sull'asfalto

ANCONA - Si trovava in via Giordano Bruno quando, all'altezza di Largo Sarnano, è stato travolto da un'auto mentre si trovava alla guida di un monopattino. E' quanto successo stamattina, poco dopo le 8, nei pressi del distributore di benzina. A bordo del monopattino un 48enne marocchino che è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto la polizia municipale e gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno soccorso il marocchino e lo hanno trasportato in ospedale. Per sua fortuna non è in pericolo di vita.