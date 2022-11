Colpito da un'auto mentre viaggia in monopattino, nuovo incidente sulla ciclabile di via Marconi

ANCONA - Colpito da un'auto mentre va al cantiere in monopattino. Spavento ieri lungo la ciclabile di via Marconi. Per cause e dinamica ancora da ricostruire, un 25enne bengalese è finito a terra. Sul posto 118 e Croce Rossa, l'uomo è stato portato in ospedale con diverse ferite.

L'incidente di ieri, avvenuto verso mezzogiorno, è il terzo in un mese in cui sono state coinvolte persone in monopattino.