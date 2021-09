Prende una buca e cade con il monopattino: ferito un 46enne

L'incidente in via Giordano Bruno. Sul posto la Croce Gialla di Ancona che ha trasportato il ferito a Torrette

Brutta caduta in monopattino per un 46enne. L'incidente è avvenuto questa mattina in via Giordano Bruno. Nonostante la velocità contenuta il conducente avrebbe preso una buca finendo rovinosamente sull'asfalto. Nella caduta si è procurato una lesione al ginocchio. Sul posto è accorsa l'equipe della Croce Gialla di Ancona che lo ha trasportato al pronto soccorso di Torrette. Proprio questo mezzo elettrico, nelle ultime ore, è stato protagonista delle cronache nazionali per un tragico incidente. Un tredicenne, infatti, ha perso la vita ieri mentre guidava il monopattino preso in prestito da un suo amico a Sesto San Giovanni, nel milanese.

Secondo i dati ufficiali Aci-Istat, l'anno scorso - a partire da maggio - gli incidenti stradali con lesioni a persone che hanno coinvolto almeno un monopattino elettrico sono stati 564: i feriti tra conducenti e passeggeri sono stati 518. Lo speciale Osservatorio Asaps (Associazione sostenitori amici polizia stradale) registra "un incidente grave ogni tre giorni".

Incidente anche in corso Corso Carlo Alberto. Una donna di 75 anni è stata soccorsa dalla Croce Gialla di Ancona. Poco prima era caduta sul selciato sconnesso che si trova lungo l’isola pedonale. La donna ha riportato una lesione ad un polso. Anche in questo caso è stata trasportata all'ospedale.