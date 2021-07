Incidente monopattino-automobile, 48enne in ospedale

Si schianta con una Fiat 500 mentre è a bordo del monopattino, paura ieri sera a piazza Kennedy. Un uomo di 48 anni è finito in ospedale dopo l'incidente con un'auto, per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto, oltre ai mezzi del 118 e della Croce Gialla di Ancona, sono intervenute due pattuglie delle Volanti. L'uomo ha subito diversi traumi ed è stato portato a Torrette con un codice di media gravità.