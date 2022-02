Minicar contro un furgone, mezzo distrutto: due i giovani feriti

Brutto incidente stradale, ieri pomeriggio, lungo via Carotti, nei pressi della zona industriale di Jesi. Per cause ancora in fase di accertamento una minicar si è scontrata contro un furgone. A rimanere feriti i due conducenti, rispettivamente di 26 e 32 anni.

Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi che li hanno soccorsi e poi accompagnati all'ospedale Carlo Urbani. Nello scontro hanno riportato soltanto alcune escoriazioni e, per fortuna, non sono in gravi condizioni. Intervenuta anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.