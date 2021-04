Minicar si schianta contro l'autobus, paura all'incrocio: studente in ospedale

JESI - Incidente stradale intorno le 13 di oggi, lungo viale della Vittoria, all'altezza dell'incrocio semaforico che porta verso viale del Lavoro. Per cause ancora in fase di accertamento una minicar, condotta da uno studente di 17 anni, si è schiantata prima con un autobus di linea e poi è schizzata verso lo spartitraffico.

Ad avere la peggio proprio il giovane alla guida che è stato soccorso dagli operatori della Croce Verde di Jesi e portato al "Carlo Urbani" di Jesi. A bordo del mezzo c'era anche sua sorella, finita anche lei in ospedale per alcuni accertamenti. Per fortuna nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze. Sul posto anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.