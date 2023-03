Investito dalla sua stessa auto, si era dimenticato di tirare il freno a mano: atterra l'eliambulanza

MERGO - Si dimentica di tirare il freno a mano e la sua auto lo travolge. Paura oggi pomeriggio per un uomo che è stato investito dal suo stesso mezzo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 nei pressi di un distributore di benzina.

A dare l'allarme alcuni passanti che hanno chiamato il 112. Da Fabriano si è alzata l'eliambulanza mentre sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Verde di Serra San Quirico, i vigili del fuoco e l'automedica del 118. Per fortuna le condizioni dell'uomo non erano così gravi ed ora si trova ricoverato presso l'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Non è in pericolo di vita.