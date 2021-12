Alta tensione al passaggio a livello: il tir resta incastrato tra le sbarre

Attimi di tensione questa mattina al passaggio a livello di Angeli di Rosora, all'uscita della Ss76 Apiro-Mergo. Un tir è rimasto incastrato tra le sbarre. Per cause ancora da accertare, infatti, il mezzo pensate ha fatto appena in tempo a passare con la parte anteriore che la sbarra ha iniziato a chiudersi prima che anche il rimorchio riuscisse a passare.

Subito sono scattati i soccorsi. Il camion nel giro di pochi minuti è stato liberato e il traffico sulla Provinciale è ripreso regolarmente. Sul posto anche i carabinieri della lcoale stazione.