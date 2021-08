Schianto auto-tir in A14, un ferito in eliambulanza: è grave

Terribile schianto lungo l'autostrada A14, nel tratto compreso tra Marotta e Mondolfo. L'incidente è avvenuto al chilometro 187 tra un'auto e un camion.

Il traffico è stato immediatamente bloccato per permettere l'atterraggio dell'eliambulanza che ha portato un ferito grave all'ospedale di Torrette. Sul posto presente il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tuti i mezzi di soccorso. Alle 17,30 il traffico è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia con relative code di chilometri in entrambe le direzioni.