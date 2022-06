L'auto sbanda e centra due ciclisti, notte di sangue in strada: muoiono un uomo e una donna

MARINA DI MONTEMARCIANO - Un terribile incidente stradale si è verificato ieri notte sul lungomare tra lo Chalet e il Nialtri. A perdere la vita sul colpo due ciclisti, un uomo di 42 anni e una 39enne. Per cause ancora da accertare una Fiat Panda li ha centrati in pieno scaraventandoli a una ventina di metri di distanza dal punto dell’impatto. A bordo dell'auto si trovavano una mamma di 38 anni e sua figlia di 7. A quanto si apprende sarebbero rimaste illese. L'auto, prima di ribaltarsi, ha urtato un camper in sosta e poi ha travolto un parchimetro.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 i carabinieri del Norm e i vigili del fuoco di Senigallia. Per la coppia che viaggiava con le bici in direzione Ancona non c'è stato nulla da fare.