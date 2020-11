Scontro fra due auto, una si ribalta: in ospedale una mamma e 2 bambine

Un incidente nel parcheggio di un centro commerciale ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una mamma 33enne e per le sue bambine, la più piccola di appena un anno e la più grande di sette, che si sono ribaltate con l’auto dopo lo scontro con un’altra vettura. L’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 13 novembre: attorno alle 12 nel parcheggio antistante il negozio Acqua & Sapone di via Marconi la donna, al volante di una Fiat Panda, si è scontrata con una Toyota Yaris condotta da una falconarese di 81 anni, che viaggiava assieme al marito di 84.

In auto con la mamma c’era anche il compagno, un 32enne, residente a Falconara insieme alla donna e alle figliolette. Dopo l’impatto la Fiat si è ribaltata su se stessa, facendo temere il peggio per gli occupanti. Sul posto sono arrivate due pattuglie delle polizia locale e due ambulanze inviate dal 118. La mamma e le due bambine sono state accompagnate al Salesi per accertamenti e le bambine sono state dimesse questa mattina dopo una notte in osservazione. Gli occupanti della Toyota hanno rifiutato il trasporto in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento da parte degli agenti del Comando falconarese, data anche l’impossibilità di sentire nell’immediatezza alcune delle persone coinvolte. Entrambe le vetture hanno subito danni gravi e sono state rimosse dal carro attrezzi perché non in grado di circolare.