Paura in superstrada, malore al volante: grave un automobilista

Stava viaggiando lungo la superstrada 76 quando, all'altezza dell'Interporto in direzione Ancona, è stato colto da un malore. Paura nel primo pomeriggio di oggi per un automobilista di 66 anni che per fortuna è riuscito a fermarsi ed allertare il 118.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde di Jesi che ha soccorso il 66enne e l'ha trasportato con un codice rosso all'ospedale regionale di Torrette.