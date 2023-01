Malore alla guida, perde il controllo dell'auto: si schianta contro la macchina parcheggiata e la sua vettura si ribalta

MONTE SAN VITO - Perde il controllo dell'auto, verosimilmente a causa di un malore, e si schianta contro un'altra auto parcheggiata. Paura ieri lungo via Roma. Il conducente, 82enne, è stato portato in ospedale in codice di media gravità.

L'auto dell'anziano, una Honda HRV, si è ribaltata. I primi a lanciare l'allarme sono stati gli altri automobilisti di passaggio. Sul posto il 118 di Jesi oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area dell'incidente e i carabinieri di Monte San Vito, che hanno regolato la viabilità.