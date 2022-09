Malore alla giuda, imbocca la via contromano mentre passa l'ambulanza

JESI - Malore alla guida, imbocca contromano via Pasquinelli. Paura per un 78enne jesino, che oggi pomeriggio era alla guida del suo veicolo quando ha iniziato a sentirsi male e a perdere il controllo. Fortuna ha voluto che, dalla parte opposta, si trovasse un mezzo della Mondialpol e l’ambulanza della Croce Verde di Jesi.

Il veicolo fuori controllo si è spento durante la marcia. I soccorritori hanno quindi estratto l’uomo, in stato confusionale, e portato in ospedale in condizioni serie.