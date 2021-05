Malore al volante, finisce con l'auto fuoristrada: muore davanti alla moglie

Choc a Santa Maria Nuova in via Rosselli. Un uomo si è sentito male mentre guidava ed è andato a sbattere. Con lui in auto c'era la moglie

Accusa un malore mentre è in auto con la moglie, perde il controllo dell'auto e va a sbattere su un lato della strada. E' quanto accaduto questa mattina a Santa Maria Nuova, in via Rosselli, verso le 10,30. Per l'anziano alla guida, nonostante i tentativi di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato colto da un infarto.

Sul posto sono arrivate subito le ambulanze del 118 e, per i rilievi del caso, una pattuglia dei carabinieri. Ferita e sconvolta la moglie dell'uomo che, per fortuna, non ha riportato gravi lesioni.