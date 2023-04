Malore alla guida mentre viaggia con la moglie, l'auto colpisce una vettura in sosta: uomo in ospedale

ANCONA - Malore alla guida, la macchina colpisce una vettura parcheggiata che a sua volta si appoggia contro un'altro veicolo. E' successo stamattina in via Scrima ad un uomo di 83 anni che viaggiava con sua moglie. E' stato portato in ospedale con un codice di media gravità dalla Croce Gialla di Ancona.