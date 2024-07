Tragedia nell'oristanese: 44enne di Ostra perde il controllo dell'auto e muore durante il tragitto verso il mare

ORISTANO – Un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di questa mattina è costato la vita a Maggiorino Festa, 44 anni, di origini cagliaritane ma da tempo residente ad Ostra. Lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale 10 per Putzu Idu, già teatro di altre tragedie. In base alle prime ricostruzioni, l’uomo - fratello del noto imprenditore Giacomo Festa, che opera a Oristano nel settore informatico – avrebbe perso il controllo della sua Nissan Xtrail in marcia verso la borgata marina, finendo prima su una cunetta e terminando la sua corsa in un canneto, in un punto dove la vegetazione è particolarmente fitta.

A dare l’allarme, alcuni automobilisti di passaggio che solo in un secondo momento si sono accorti della macchina finita a lato della sede stradale dopo il violento impatto. Una volta scattato l’allarme, i soccorsi sono arrivati sul posto (con vigili del fuoco e carabinieri che hanno effettuato i rilievi) ma hanno potuto solamente constatare il decesso del 44enne.