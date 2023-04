Auto dei carabinieri centrata da un furgone, incidente in piazza Ugo Bassi: militare in ospedale

ANCONA - Vettura dei carabinieri centrata da un furgone, militare in ospedale in condizioni non gravi. E' successo stamattina alle 8, tra via Giordano Bruno e piazza Ugo Bassi. Secondo una prima ricostruzione, la gazzella si è fermata per dare precedenza quando è stata centrata dall'altro veicolo. Il carabiniere, 38 anni, è stato portato al pronto soccorso con lievissimi traumi e per accertamenti. Sul posto la Croce Gialla di Ancona.