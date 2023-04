Le auto si toccano, una finisce nel fossato: tre ragazzi in ospedale, uno gravissimo

CHIARAVALLE - Schianto tra due auto lungo via Clementina, una precipita in un fossato di 10 metri: in ospedale tre ragazzi di età compresa di 23 anni, originari della Repubblica Ceca, uno di loro è in gravi condizioni. E' successo nella tarda serata di ieri. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Cause ancora in corso di accertamento. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Coppetella e, secondo una prima ricostruzione, le auto viaggiavano nella stessa corsia. Tutti e tre si trovano all'ospedale di Torrette in codice rosso, ma sono le condizioni di uno di loro a preoccupare di più.