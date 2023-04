Macchina contro autocarro, una ragazza estratta dalle lamiere

OSIMO - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 11.15 circa in via Cagiata per un incidente stradale tra un’autovettura ed un autocarro. La squadra di Osimo, intervenuta con un’autobotte, ha provveduto in collaborazione con i Sanitari del 118 ad estrarre la ragazza dall’auto attraverso l’utilizzo di tecniche specifiche. La giovane è stata portata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette per accertamenti. La strada e rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche la Polizia Locale.