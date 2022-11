ANCONA - L'auto sbanda e si ribalta. Paura lungo l'asse intorno all'ora di pranzo. L'incidente è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento nella carreggiata in direzione sud, all'altezza per lo svincolo dell'Università.

Sul posto Vigili del fuoco e Croce Rossa, il conducente è stato portato a Torrette in condizioni non gravi.