Muore a 18 anni in moto, la Procura chiede l'archiviazione. Protesta degli amici in tribunale: «Giustizia per Luca»

ANCONA - Striscioni bianchi per chiedere «giustizia per Luca». Li hanro mostrati questa mattina gli amici e i parenti di Luca Bergamaschi, morto a 18 anni a Ostra, il 21 maggio del 2022, in un incidente in moto avvenuto in via dell'Industria. Il giovane, originario di Milano, abitava a Senigallia ed era in sella alla sue due ruote quando è avvenuto il mortale. Aveva perso il controllo del mezzo ed era finito fuori strada. Luca era iscritto all'alberghiero Panzini e mori sul colpo. Per i familiari ci sarebbe una negligenza di terzi, per via della strada mal tenuta. Un tombino risultava sollevato. La Procura però ha chiesto l'archiviazione non ravvisando responsabilità su nessuno dopo aver aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico di ignoti.

La famiglia, assistita dall'avvocato Massimiliano Crespi, chiede di riaprire le indagini e si è opposta al decreto di archiviazione della Procura. Questa mattina si è ténuta l'udienza davanti alla gip Sonia Piermartini che si è riservata sulla decisione. Intanto è nata una associazione di giovani che porta il suo nome, si chiama "Da Lù, un amico è per sempre", ed è stata fondata dai suoi amici. Promuoverà l'educazione stradale e altri temi a tutela dei giovani come lo era Luca.