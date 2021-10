Auto contro moto, travolto un 59enne che viene sbalzato a terra

JESI - Incidente stradale questa mattina lungo via Erbarella. Lo schianto è avvenuto è avvenuto intorno alle 8.15 quando, per cause in corso di accertamento, una Fiat Punto condotta da una donna di 61 anni ha centrato in pieno una moto con in sella un 59enne del posto.

L'uomo è stato trasportato da un'ambulanza della Croce Verde di Jesi all'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Per fortuna non è in gravi condizioni. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi del caso. Disagi e i rallentamenti al traffico per tutta la durata dell'intervento.