Tamponamento davanti il distributore del metano, 33enne finisce in ospedale

JESI - Incidente nel pomeriggio di ieri in via Ancona, all'altezza del distributore del metano. Per cause in fase di accertamento due auto, una Citroen C5 condotta da una 33enne ed una Ford Fiesta guidata da un 81enne, si sono tamponate. Ad avere la peggio, per fortuna senza gravi conseguenze, è stata proprio la ragazza che è stata trasportata in ospedale dagli operatori della Croce Verde di Jesi. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso ed i vigili del fuoco.