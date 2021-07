Scooter travolge una ragazzina di 11 anni, in sella c'è un 15enne: entrambi in ospedale

JESI - Paura nel tardo pomeriggio di ieri all'incrocio tra via Grecia e viale Cavallotti, dove una ragazzina di 11 anni è stata travolta da uno scooter condotto da un 15enne.

La giovane stava attraversando la strada quando il motociclo l'ha investita: entrambi i minori sono poi finiti sull'asfalto ma per fortuna non hanno riportato gravi lesioni. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi e la polizia locale. I due ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso per alcuni accertamenti ma, come detto, nessuno è in pericolo di vita.