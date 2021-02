Paura sul ponte San Carlo, auto si scontra con un'ambulanza

JESI - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (lunedì) lungo il ponte San Carlo, all'altezza dell'entrata dell'autolavaggio Top Wash. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, una Renault Capture ed un'ambulanza della Croce Gialla di Camerano, mentre si trovavano subito dopo la barriera di restringimento. Per fortuna non ci sarebbero feriti. Disagi invece alla circolazione.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO