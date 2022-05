Scooter contro un'auto alla rotatoria del palazzetto, 19enne vola sull'asfalto

JESI - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo via Martin Luther King. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 13 all'altezza dei giardini pubblici che costeggiano la via, poco prima di arrivare alla rotatoria del palazzetto dello sport. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due mezzi: un motociclo ed un'auto.

Per cause in fase di accertamento lo scooter su cui viaggiava un 19enne del posto è finito contro l'altro veicolo, una Mini Cooper guidata da una 48enne di Senigallia. Il giovane è rovinato sull'asfalto, scivolando per alcuni metri. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi ed una pattuglia della polizia locale. Il 19enne è stato poi trasportato all'ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice di media gravità.