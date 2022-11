Torna a casa da lavoro e si schianta contro un'auto delle Poste, donna incastrata tra le lamiere

JESI - Una donna di 48 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13. La signora, alla guida di una Ford, stava rientrando da lavoro quando all'incrocio tra via Belgio e via Danimarca è stata centrata da una Fiat Panda delle Poste, condotta da un 24enne di Belvedere.

Nell'impatto la signora è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo, impossibilitata ad uscire dal mezzo. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi, l'automedica del 118 ed i vigili del fuoco. L'automobilista è stata presa in cura dai sanitari e trasportata in ospedale con un codice di media gravità. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi. Nessuna conseguenza per il 24enne alla guida della Fiat.