Auto contro furgone, mezzi distrutti dopo l'impatto: atterra Icaro

Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno le 19, a Jesi lungo la SS76 tra le uscite di Jesi Est e Jesi Centro. La squadra dei pompieri intervenuta ha messo in sicurezza gli automezzi che erano entrambi alimentati a metano. Sul posto 118, forze dell'ordine ed Icaro che è ripartita vuota. Per fortuna non ci sono stati feriti. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.