Sbanda in curva e finisce fuori strada, paura per un 26enne: arrivano i soccorsi

Sono stati momenti di paura quelli vissuti nella mattinata di oggi in via Piandelmedico, a Jesi. Per cause ancora in fase di accertamento un 26enne ha perso il controllo della sua auto e all'altezza di una curva è finito fuori strada.

Per fortuna il giovane è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo ed ha atteso l'arrivo dei soccorritori. Sul posto gli operatori del 118 che l'hanno trasportato all'ospedale "Carlo Urbani" con un codice di media gravità. Intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri per i rilievi del caso.