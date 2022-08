Accusa un malore poi il frontale contro due querce: 45enne estratto dalle lamiere

JESI - Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale in via Ancona, a poche centinaia di metri dalla Novaflex. E' successo nella notte tra venerdì e sabato, alle 00:45.

L'automobilista, dopo aver accusato un malore, ha perso il controllo della sua auto, una Peugeot 208, ed è finito contro due querce che si trovano al lato della carreggiata. L'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere e per estrarlo è stato necessario l'intervento degli operatori del 118, intervenuti con un'ambulanza della Croce Verde di Jesi. Il 45enne, per fortuna sempre cosciente, è stato poi trasportato all'ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice rosso. Non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri.