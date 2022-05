Inferno nel sottopassaggio, il camion si schianta e prende fuoco: c'è una vittima

JESI - Camion a fuoco nel sottopassaggio all'uscita di Jesi Est in direzione centro. Muore il conducente del mezzo. A quanto si apprende dalle prime informazioni l'autista è andato a sbattere contro un muro portante del sottopassaggio ed è rimasto intrappolato all'interno del mezzo che nel fratttempo si è incendiato completamente. A sentire le urla dell'uomo sono stati i residenti che per primi hanno lanciato l'allarme. L'incidente è avvenuto verso le ore 22.

Al momento sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza. Tutta la zona è avvolta infatti dal fumo denso scaturito da fiamme altissime. Sul posto i mezzi del 118 con l'ambulanza di Soccorso Avanzato, la Croce Verde di Jesi, i vigili del fuoco e la polizia. Bloccata la strada in entrambi i sensi di marcia. Sospesa anche la circolazione ferroviaria dal momento che sopra si trovano i binari.