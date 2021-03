Il conducente prende male le misure, camper rimane incastrato nel sottopasso

Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri mattina, poco prima delle ore 8, quando i vigili del fuoco sono dovuti intervenuti a Jesi nel sottopasso di via Marconi per un camper incastrato. Sul posto insieme a loro anche la polizia. Il conducente del camper infatti aveva valutato male l'ingresso nel sottopasso, rimanendo incastrato con il suo mezzo. Per fortuna l'impatto non ha provocato feriti e la strada è stata liberata poco dopo.