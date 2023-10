ANCONA - Investito in via Trionfi, uomo in ospedale in codice rosso. E' successo poco dopo le 11 di oggi. Dinamica ancora in fase di ricostruzione. Sul posto la Croce Rossa e il 118. Il pedone, 75 anni, ha riportato un serio trauma cranico ed è stato accompagnato al Pronto soccorso di Torrette.