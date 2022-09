FABRIANO - Perde il controllo del trattore che sta guidando, cade e viene investito. E' successo a Cacciano, nel fabrianese. L'uomo, 40enne rumeno, è stato portao in ospedale con l'eliambulanza.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 12,30 di oggi per cause ancora da accertare. Il 40enne è stato portato a Torrette in gravi condizioni.