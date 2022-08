SENIGALLIA - Cade dal trattore e viene investito dal mezzo stesso. Paura a Borgo Passera questa mattina per un agricoltore di 65 anni. Sul posto il 118 e i Vigili del fuoco.

Questi ultimi hanno messo in sicurezza il trattore. I medici hanno stabilizzato l’uomo, che è stato portato a Torrette via elicottero in codice rosso.