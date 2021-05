Centrato in pieno mentre attraversa la strada: anziano in gravi condizioni

E' stato portato in codice rosso avanzato al pronto soccorso di Torrette. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 e la polizia municipale

/ Via Guglielmo Marconi

Paura in via Marconi questa mattina alle 10,15. Un uomo di 86 anni è stato centrato in pieno da un'auto che proveniva dalla stazione. L'uomo si trovava nei pressi dell'attraversamento pedonale che porta al Lazzaretto.

Sul posto la Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 e la la polizia municipale. L'anziano ha riportato diversi traumi ed è stato immediatamente trasportato in codice rosso avanzato al pronto soccorso di Torrette. Ora si trova in sala emergenze e lotta tra la vita e la morte. A quanto si apprende l'uomo stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali dalla pista ciclabile verso gli Archi quando l'automobile l'ha investito. Il conducente si è subito fermato. Sul posto i vigili sono impegnati con i rilievi. Inevitabile i disagi alla circolazione: chiusa in parte una delle due corsie che vanno verso il centro.