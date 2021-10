Pedone investito da uno scooter: è grave

Centrato in pieno da uno scooter: portato in codice rosso a Torrette. Grave investimento oggi pomeriggio verso le 18,45 in corso Carlo Alberto, ad Ancona, nei pressi del tratto che immette in via Pergolesi.

Stando alle prime informazioni un uomo di 41 anni originario del Bangladesh era appena sceso dal marciapiede e stava attraversando la strada quando è stato investito dallo scooter. L’uomo è volato a terra piombando sull’asfalto e ha perso i sensi. Sul posto è intervenuta l'equipe sanitaria con l’automedica e un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Le condizioni di salute del 41enne vengono definite gravi per la dinamica del sinistro, ma non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe riportato diversi traumi. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge.