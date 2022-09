ANCONA - Investito da uno scooter ieri sera lungo via Flaminia, altezza Palombella. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si è rialzato da solo ed è andato a casa nelle immediate vicinanze. Rintracciato da polizia municipale e Croce Gialla di Ancona, è stato portato per accertamenti al pronto soccorso in codice di media gravità.