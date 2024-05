Scooter travolge un pedone mentre attraversa la strada, due feriti in gravi condizioni

ANCONA – Sono state entrambe trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in codice rosso le due persone coinvolte in un incidente avvenuto nel pomeriggio lungo via Martiri della Resistenza. Un 66enne alla guida di uno scooter ha centrato una donna di circa 70 anni intenta ad attraversare la strada. In fase di accertamento il punto dell’impatto, il quale potrebbe essere avvenuto lungo le strisce pedonali.

I feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario della Croce Gialla e della Croce Rossa, e non sembrerebbero in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.