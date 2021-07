Esce dal negozio, l'auto fa retromarcia e lo travolge in pieno

ANCONA - Era da poco uscito da un negozio quando un'auto, che in quel momento stava effettuando la retromarcia, lo ha investito centrandolo in pieno e sbalzandolo sull'asfalto. Paura nel pomeriggio di oggi (sabato) per un uomo di 70 anni, che in quel momento si trovava nei pressi di Piazzale Loreto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che, con l'ausilio dell'automedica del 118, lo hanno caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.