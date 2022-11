Investito dall'auto in retromarcia, bimbo di 8 anni in codice rosso al Salesi

LORETO - Attraversa la strada con la mamma per andare in chiesa, viene investito da un'auto in retromarcia a Villa Costantina. Il piccolo, di soli 8 anni, è stato portato al Salesi in codice rosso. Sul luogo dell'investimento sono arrivati i soccorritori del 118 ed è stata utilizzata l'eliambulanza per portare il bambino al pediatrico di Ancona. A quanto risulta, il piccolo non rischia la vita nonostante le diverse fratture. Dinamica al vaglio dei carabinieri.