Investito da un auto e sbalzato sul marciapiede: 15enne trasportato in ospedale

ANCONA – E’ stato investito da un automobile attorno alle 13 un quindicenne, in zona Torrette, trasportato con un codice di media gravità al vicino Ospedale Regionale. Il giovane, dopo essere stato urtato dalla vettura è finito sopra il marciapiede, in via Conca nei pressi dell’incrocio con via Esino.

Sul posto, la Croce Gialla di Ancona e l’Automedica: il personale sanitario ha quindi condotto il quindicenne, il quale ha riportato un trauma cranico, al pronto soccorso per ricevere le cure e procedere con gli accertamenti del caso.