Investita da un'auto: una 21enne finisce in ospedale

Investimento agli Archi oggi pomeriggio. In via Marconi una ragazza di 21 anni è stata centrata in pieno da un'auto. L'incidente è avvenuto alle 18,30 circa.

Sul posto la Croce Gialla di Ancona, una Volante della polizia, il personale del 118 e la polizia municipale. La ragazza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Ha riportato un trauma cranico.