Centrata mentre attraversa la strada, in ospedale con codice rosso

Tenta di attraversare via Cristoforo Colombo, viene centrata da una vettura. La donna, 77 anni, è stata portata in ospedale in codice rosso avanzato. E' successo intorno alle 7,30, dinamica ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale. Sul posto è intervenuta anche l'automedica e un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona.

Secondo le prime ricostruzioni, l'anziana stava tentando di attraversare la strada di fronte al mercato comunale quando è stata centrata in pieno dall'auto.