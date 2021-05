Investita mentre attraversa le strisce pedonali: 17enne all'ospedale

Una 17enne è stata investita questa sera in via De Gasperi intorno alle 19. La donna alla guida della sua auto ha centrato in pieno la ragazza che in quel momento stava attraversando le strisce pedonali. La conducente sembrerebbe non averla vista a causa del riverbero del sole

Subito la giovane è stata soccorsa dall'automedica e da un mezzo della Croce Gialla di Ancona ed è stata trasportata con un codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette.