ANCONA - Attraversa sulle strisce pedonali di corso Carlo Alberto e viene centrata da uno scooter. Paura quest amattina al Piano per una donna. La signora, secondo le prime ricostruzioni, non è in gravi condizioni. A terra anche il conducente dello scooter, che ha spiegato alla polizia locale di non aver visto la donna. Anche lui non versa in gravi condizioni.