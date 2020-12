Secondo investimento in 24 ore, travolta una 25enne lungo il corso

JESI - A neanche 24 ore dall'investimento mortale in viale del Lavoro, una ragazza di 25 anni è stata travolta all'incrocio tra corso Matteotti e via Pastrengo.

A travolgere la giovane è stata una fiat Panda che non l'avrebbe vista centrandola in pieno. Sul posto i sanitari del 118 intervenuti con un'ambulanza della Croce Verde di Jesi e l'automedica. La ragazza è stata poi trasportata al pronto soccorso con un codice di media gravità ma per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia.